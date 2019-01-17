Он не в первый раз нарушил закон

Он не в первый раз нарушил законВ начале января этого года в Петушинском районе госавтоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 48-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина был заметно пьян. Это подтвердила экспертиза.В ходе дальнейшей проверки правоохранители узнали, что летом прошлого года мужчина уже был подвергнут административному наказанию за «нетрезвое вождение» и лишен водительских прав.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Водителю может грозить наказание в виде крупного штрафа или реального лишения свободы.В полиции отмечают, что только в первые две недели нового года в регионе поймали водителей, которые не в первый раз сели пьяными за руль. Госавтоинспекция в очередной раз призывает автолюбителей не управлять машиной в нетрезвом состоянии, а вместо этого поехать на общественном транспорте или такси.