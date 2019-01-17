Принц Гарри стал главной мишенью кровожадной неонацисткой группировки. Члены организации планировали совершить на него покушение из-за того, что он вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.

Принц Гарри стал главной мишенью кровожадной неонацисткой группировки. Члены организации планировали совершить на него покушение из-за того, что онвступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.Члены британской ветви террористической группировки AtomwaffenDivision (запрещенная в России организации. – Прим. ред) заявили, что младшийсын принцессы Дианы предал свою расу ради , чья мать являетсяафроамериканкой. Они публиковали в Сети жуткие фотографии, на которыхбыл изображен принц Гарри с приставленным к голове пистолетом. Под ними можно было прочитать надпись "Увидимся, предатель расы!".Источник, близкий к королевским особам, сообщил, что слухиоб агрессивных неонацистах очень волновали семью. "Эта ситуация оченьрасстраивала семью, и даже вызвала панику в Секретной разведывательной службеМИД Великобритании. Мы принимаем каждую угрозу серьезно, и любой, кто угрожает,становится нашей главной мишенью, которую нужно поймать, арестовать или даже убить",– пояснил он.Известно, что британские полицейские уже арестовали двоих подростков и мужчину.Их подозревают в причастности к группировке Atomwaffen Division (запрещенная вРоссии организации. – Прим. ред), членов которой подозревают в гибели поменьшей мере пяти человек во Флориде, Вирджинии и Калифорнии.Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что все угрозы поступали от троллей. "Ихбританская ветвь ничтожна. Совершенно ясно, что это всего лишь группа жалкихтроллей, которые любят компьютерные игры. Их не следует принимать всерьез", – рассказалрепортер RadarOnline.com.