Принц Гарри стал главной мишенью кровожадной неонацисткой группировки. Члены организации планировали совершить на него покушение из-за того, что он
вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.
Принц Гарри стал главной мишенью кровожадной неонацисткой группировки. Члены организации планировали совершить на него покушение из-за того, что он
вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.
Члены британской ветви террористической группировки Atomwaffen
Division (запрещенная в России организации. – Прим. ред) заявили, что младший
сын принцессы Дианы предал свою расу ради , чья мать является
афроамериканкой. Они публиковали в Сети жуткие фотографии, на которых
был изображен принц Гарри с приставленным к голове пистолетом. Под ними можно было прочитать надпись "Увидимся, предатель расы!".
Источник, близкий к королевским особам, сообщил, что слухи
об агрессивных неонацистах очень волновали семью. "Эта ситуация очень
расстраивала семью, и даже вызвала панику в Секретной разведывательной службе
МИД Великобритании. Мы принимаем каждую угрозу серьезно, и любой, кто угрожает,
становится нашей главной мишенью, которую нужно поймать, арестовать или даже убить",
– пояснил он.
Известно, что британские полицейские уже арестовали двоих подростков и мужчину.
Их подозревают в причастности к группировке Atomwaffen Division (запрещенная в
России организации. – Прим. ред), членов которой подозревают в гибели по
меньшей мере пяти человек во Флориде, Вирджинии и Калифорнии.
Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что все угрозы поступали от троллей. "Их
британская ветвь ничтожна. Совершенно ясно, что это всего лишь группа жалких
троллей, которые любят компьютерные игры. Их не следует принимать всерьез", – рассказал
репортер RadarOnline.com.