Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах инцидента.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем избиения 11-летнего мальчика одноклассником в школе №15 в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Пресс-служба Следкома сообщила, что Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах инцидента у главы владимирского СК Артема Кулакова.О происшествии стало известно после публикации видео, выложенного бабушкой пострадавшего, которая заявила, что ее внука издевался одноклассник в течение трех лет, а руководство школы не реагировало.Родители мальчика обратились в прокуратуру и полицию, которые начали проверки. Ситуацией занимаются также местные Следком и детский омбудсмен Юлия Раснянская.