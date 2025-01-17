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<a href="https://33live.ru/novosti/17-01-2025-kak-poluchit-supruzheskuyu-vizu-v-velikobritaniyu.html" target="_blank">Как получить супружескую визу в Великобританию</a> - Получить гражданство Великобритании можно несколькими различными путями, но наиболее реальный интерес представляет лишь путь натурализации.