Получить гражданство Великобритании можно несколькими различными путями, но наиболее реальный интерес представляет лишь путь натурализации.
Получить гражданство Великобритании можно несколькими различными путями, но наиболее реальный интерес представляет лишь путь натурализации. Сразу нужно сказать, что вопросы натурализации в Великобритании регулируется законом о гражданстве от 1981 года (в оригинале – the British Nationality Act) с последующими доработками, изменениями и добавками.
Виза жены (или виза для супругов) в Великобританию — это тип визы, который позволяет иностранному гражданину присоединиться к своему супругу или партнеру, который уже является гражданином Великобритании или имеет право на постоянное проживание в стране. Предназначена виза жены в Великобританию
для тех, кто состоит в законном браке или в длительных отношениях с гражданином или резидентом Великобритании.
У граждан Великобритании есть два способа для иммиграции своего (ей) мужа/жены-иностранца (нки) для постоянного местожительства в Великобритании.
Вы можете «проспонсировать» получение иммиграционной визы вашего супруга для въезда в эту страну. Если вы воспользуетесь данным вариантом, ваш супруг(а)-иностранец (нка) сможет полностью завершить всю процедуру получения визы, находясь за пределами Великобритании, а затем приехать в Великобританию и немедленно завершить процесс получения статуса постоянного резидента страны.
Чтобы получить одну из категорий виз, личные данные должны соответствовать следующим требованиям:
- ваш брак должен быть юридически оформлен. Обыкновенное проживание пары вместе не квалифицируется как брак, с точки зрения системы иммиграции.
- партнеры, не сочетавшиеся браком, не имеют права спонсировать получение визы в Великобританию.
- в большинстве случаев, у вас должно быть американское гражданство, чтобы обратиться за визой. Если вы проживаете за пределами Великобритании, ознакомьтесь с информацией ниже.
- вам должно исполниться 18 лет на момент подписания Affidavit of Support (свидетельства о финансовой поддержке), которое также является одной из форм, которая понадобится вам позже.
Какова процедура получения гражданства?
Супругам нужно подавать заявления раздельно. Детей нужно вписывать в заявления родителей. В течение одной-четырех недель заявление будет рассмотрено. Затем будут сделаны другие необходимые запросы по существу данного заявления. В течение этого периода времени кандидата могут вызвать на собеседование, а также могут запросить какие-то другие необходимые данные или информацию. В случае позитивного решения, кандидат приглашается на специальную процедуру натурализации.
Кандидату нужно внести соответствующую плату, заполнить специальное заявление, приложить к нему все необходимые документы и направить в отдел гражданства и иммиграции при Министерстве внутренних дел, если кандидат в это время проживает в Великобритании.
Общее время ожидания от момента подачи заявления и до приглашения на натурализацию, как правило, равняется шести месяцам, но в отдельных случаях может быть и больше. После получения приглашения, нужно связаться с местными органами власти для получения согласования места и времени проведения церемонии. Суть церемонии сводится к тому, что кандидат присягает на верность королеве и Великобритании. С этого дня кандидат становится британским поданным, церемония завершается выдачей сертификата о натурализации.