Жителям напомнили, что приносить домой животных из леса или улицы может быть опасным.

Ветеринарная лаборатория Владимирской области проводит проверку на бешенство патогенного материала, полученного от крысы. Потенциально больного грызуна нашли на улице Строителей в Коврове. Об этом рассказали в Ковровской районной станции.Жителям напомнили, что приносить домой животных из леса или улицы может быть опасным.Вакцинацию домашних животных проводят бесплатно в Коврове — по адресу улица Першутова, 45, в Камешково — по адресу улица Гоголя, 47А каждый четверг.