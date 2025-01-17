Жители деревни поминали односельчанина после похорон.

Пожар в деревне Великово во Владимирской области, во время которого , случился на поминках. Об этом стало известно «Шестому каналу».Все произошло в доме, где жители деревни поминали односельчанина после похорон 15 января. Жилье находилось на улице Школьной. К 18:00 несколько участником застолья ушли домой, а около 22:30 стало известно о пожаре.К моменту приезда пожарных дом горел по всей площади. Это 160 квадратных метров. Известно, что погибших трое двое мужчин и одна женщина. Возможно, есть и четвертая жертва. Сейчас делом занимаются следователи.