Роспотребнадзор обнаружил бактерии кишечной палочки в нескольких водоемах области, которые включены в список разрешенных мест для крещенских купаний. Среди них – озеро Глубокое. Из

Роспотребнадзор обнаружил бактерии кишечной палочки в нескольких водоемах области, которые включены в список разрешенных мест для крещенских купаний. Среди них – озеро Глубокое. Из пресс-релиза Роспотребнадзора по Владимирской области Не соответствуют санитарным требованиям пробы заявленных водных объектов, в том числе: в г.Владимире – о.Глубокое; в Суздальском районе – р. Нерль с. Порецкое (МО Павловское), р.