Спортсмены из Владимирской области завоевали 3 золотые медали. Одну из них взяла муромлянка Мария Васильева. Она заняла первое место в паре с Евгением Панченко из Свердловской области на

Спортсмены из Владимирской области завоевали 3 золотые медали. Одну из них взяла муромлянка Мария Васильева. Она заняла первое место в паре с Евгением Панченко из Свердловской области на Кубке Республики Беларусь в дисциплине «стрельба из пневматической винтовки, пара смешанная». В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из Беларуси и России. Мария взяла также и еще одну награду