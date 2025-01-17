В сотню населенных пунктов в прошедшем году провели газ, сообщили в правительстве области. Это в два раза больше, чем в 2023. Также было построено 700 километров газовых сетей. Техническую

В сотню населенных пунктов в прошедшем году провели газ, сообщили в правительстве области. Это в два раза больше, чем в 2023. Также было построено 700 километров газовых сетей. Техническую возможность к подключению получили 8 тысяч домов и квартир. С этого года по 2027 власти собираются построить еще 1,5 тысячи километров газопроводов, чтобы подвести голубое топливо