Проведение ремонтных работ на старинных зданиях в центре Владимира начнется не ранее 2028 года. Администрация областного центра утвердила муниципальную программа по сохранению объектов

Проведение ремонтных работ на старинных зданиях в центре Владимира начнется не ранее 2028 года. Администрация областного центра утвердила муниципальную программа по сохранению объектов культурного наследия. Согласно опубликованной документации, с 2028-го по 2030-й годы планируется выполнить ремонт 14 объектов культурного значения. Реставрировать, например, будут «Дом Столетовых», «Дом дворянского собрания и гимназии, здание богадельни на Студеной горе