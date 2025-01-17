Троих молодых людей из Гусь-Хрустального будут судить за покушение на сбыт наркотиков. Злоумышленники суммарно разложили 20 закладок. Как установило следствие, в августе обвиняемые

Троих молодых людей из Гусь-Хрустального будут судить за покушение на сбыт наркотиков. Злоумышленники суммарно разложили 20 закладок. Как установило следствие, в августе обвиняемые списались с незнакомцем в интернете. 26 числа куратор скинул координаты, по которым фигуранты нашли и забрали оптовую партию наркотиков. После чего они спрятали в городе 13 закладок. А на следующий день один