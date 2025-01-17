В МЧС рассказали, какие меры безопасности будут приняты при проведении крещенских купаний. В ночь на 19 января владимирцы смогу совершить обряд омовения в оборудованных купелях. По состоянию

В МЧС рассказали, какие меры безопасности будут приняты при проведении крещенских купаний. В ночь на 19 января владимирцы смогу совершить обряд омовения в оборудованных купелях. По состоянию на 16 января, на территории региона подготовлено к работе 31 место — 14 майн и 17 купелей. В областном центре по-прежнему только два подходящих водоема — Семязинский пруд