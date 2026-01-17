Поток гостей вырос на 28%, власти региона ждут дальнейшего увеличения интереса.

За длинные январские выходные-2026 во Владимирской области побывали 188 тысяч туристов — статистика включает людей, которые задержались в регионе хотя бы на одну ночь.Цифрами делится губернатор региона Александр Авдеев.Годом ранее поток гостей составил 134 тысяч — таким образом, рост отмечается в 28%. За весь минувший год Владимирскую область посетили 3 млн человек, данные предварительные, точная статистика появится позже.Глава региона рассказал, как важно развивать инфраструктуру, чтобы люди продолжали активнее ехать в регион. Гостей привлекают также событийные мероприятия — в январские выходные таких провели свыше 390 для 203 тысяч человек, тогда как в 2025 году — 150 мероприятий.Александр Авдеев очень рассчитывает, что развивать туризм поможет предстоящее расширение «Золотого кольца», — к Владимиру и Суздалю добавятся еще 11 населённых пунктов в регионе, а всего в РФ — 49. В частности, союз старинных российских городов прирастёт Муромом, Боголюбовым, Юрьев-Польским, Кидекшей, Александровом, Кольчугиным и др.КАк сообщалось ранее,