В Заклязьменском районе областного центра и в части Суздальского района Владимирской области энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения после жалоб местных жителей.В частности, четыре аварийные бригады — это 15 человек и шесть единиц техники — работали в населённых пунктах Филлипуши, Багриново, Богослово, Загорье. Часть отключённых от света объектов уже подключили, в целом работы будут продолжаться вплоть до полного восстановления подачи электричества потребителям.В энергокомпании уточняют, что речь идёт о технологических проблемах, с установившейся в регионе погодой локальные отключения не связаны.