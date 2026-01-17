Глава Селивановского муниципального округа Сергей Лебедев официально принёс присягу 16 января. Об этом он написал в своих соцсетях. Сергей Владимирович 30 лет руководил Селивановским районом, который был преобразован в муниципальный округ в апреле 2025. В сентябре прошлого года губернатор назначил его врио главы вновь созданного муниципального округа. В этом же месяце состоялись выборы первого созыва