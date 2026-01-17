Во Владимирской областной филармонии отметили День образования Следственного комитета РФ — профессиональный праздник, который ежегодно отмечают 15 января. Именно в этот день 15 лет назад вступил в силу закон, закрепивший СК как независимое ведомство.Руководитель следственного управления СКР по Владимирской области Артём Кулаков лично коллег, поблагодарил за службу и отметил: управление работает слаженно и показывает высокие результаты в защите прав граждан и интересов государства.За прошедший год расследовали почти 1,5 тысячи уголовных дел. Раскрыли более тысячи преступлений, больше половины из них — тяжкие и особо тяжкие. Вернули к жизни 38 «спящих» дел прошлых лет, включая 10 тяжких преступлений против личности: убийства, изнасилования, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Завершили расследование 29 преступлений, совершенных организованными преступными группами — это одни из самых сложных дел. Обработали около 2 тысяч обращений от граждан. Возместили ущерб от преступлений на сумму более 900 млн рублей.Но работа следователей не ограничивается только расследованиями. Они активно занимаются профилактикой: общаются с молодежью, помогают подшефным учреждениям. А в 2026 году во Владимире и Муроме откроются профильные кадетские классы СК — это поможет воспитать у подростков патриотизм и уважение к закону.