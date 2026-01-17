Накануне Крещения Господня представители церкви, МЧС и полиции рассказали о том, как правильно совершать обряд омовения. Подробности – на vlad.aif.ru.
Вода грехи не смоет
В ночь на 19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день принято повсеместно в храмах и на водоемах совершать обряд водосвятия.
- Хранится такая вода в течение года, и человек по необходимости может употреблять ее вплоть до следующего праздника Крещения, освящая себя и свое жилище, - говорит отец Александр (Никитин).
Что касается главной крещенской традиции – купании в проруби – церковь, по словам священнослужителя, не видит в этом ничего предосудительного.
- Человек приходит к святой купели, и это всегда возможность во время освящения воды услышать слово о Боге. Но стоит отметить, что купание в проруби не освобождает человека от грехов. То, что очищает сердце человека, оно совершается в таинстве покаяния. Если же мы хотим как-то подражать Иисусу Христу, нужно это проявлять в милосердии, любви и праведности, - уверен отец Александр.
Однако, подчеркнул Никитин, церковь никого не обязывает лезть в прорубь. Но если человек на это решился, купание должно быть наполнено духовным смыслом, а не становиться примером здорового образа жизни.
Разрешенные места
Во Владимирской области на сегодняшний день определено 35 мест для купания (список актуален на 17.01.2026 г.).
г. Владимир:
- Верхний Семязинский пруд (ул. Пригородная, 27а),
- парк культуры и отдыха «Загородный», озеро Глубокое.
г. Гусь-Хрустальный:
- купель у Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары (ул. 2-ая Народная, д. 3а).
о. Муром:
- источник святого Ильи Муромца (мкрн. Карачарово),
- купель Спасо-Преображенского монастыря,
- река Ока в районе набережной.
городской округ Покров:
- озеро Введенское в пос. Введенский,
- родник в д. Емельянцево
г. Суздаль:
- река Каменка в г. Суздаль (у ГТК, напротив мотелей),
- пруд в г. Суздаль (ГК «Горячие ключи», ул. Коровники, д. 14)
Александровский муниципальный округ:
- река Серая в г. Александров (ул. Пески),
Вязниковский район:
-источник Свято-Казанского скита в районе урочища Акиньшино в пос. Мстёра
Гороховецкий муниципальный округ:
-купальня у часовни (г. Гороховец, ул. Пролетарская)
Гусь-Хрустальный муниципальный округ:
- родник в д. Черсево
Камешковский муниципальный округ (соц. сети):
- озеро Малое Урсово в г. Камешково,
- пруд в д. Вахромеево (за зданием Вахромеевского территориального отдела администрации муниципального округа),
- пруд в с. Второво (ул. Спортивная),
- стационарная купель в с. Эдемское.
Кольчугинский муниципальный округ:
- родник в г. Кольчугино (ул. 5 Сосновая, д. 2)
- ключик в с. Бавлены (возле церкви)
- ключик в с. Флорищи (ул. Первая, д. 80).
Меленковский муниципальный округ:
- река Унжа-родник «Святой ключ» в г. Меленки,
- река Унжа-родник в с. Архангел
Петушинский муниципальный округ:
- озеро Кукушинское в д. Кукушкино
Собинский муниципальный округ:
- водоем в центре с. Ельтесуново (ул. Первомайская, у д.4, здание СДК),
- искусственный карьер в районе «Асфальтового завода», Асерховское сельское поселение.
Судогодский муниципальный округ:
- река Судогда в г. Судогда (ул. Набережная д. 2),
- купель святого источника им. Святого Благоверного Александра Невского
в с. Чамерево,
- купель святого источника им. Святого Великомученика Вонифатия в с. Спас-Купалище,
- купель на водоеме Погребище в д. Погребище,
- купель Храма Казанской Божией Матери на озере Якушево в с. Борисоглеб.
Юрьев-Польский муниципальный округ:
- родник Красносельский (с. Красное, напротив д. № 111)
Ковровский муниципальный округ:
- купель на реке Нерехта в с. Крутово,
- купель в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в д. Княжская
Суздальский район
- верхний пруд в с. Новое.
Планируется, что в купаниях примут участие порядка 6 тысяч владимирцев. На всех пунктах будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС, спасатели, медики, представители органов власти и волонтеры. Всего – более 540 человек.
- Хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы: это культурное поведение, исключение возможности нахождения в состоянии опьянения. Дети не должны находиться в непосредственной близости от мест купания, - Надир Беляков, начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области.
Дабы избежать заторов, в Госавтоинспекции советуют ехать к купелям компаниями или целыми семьями на одной машине.
Кому в воду лезть нельзя
Однако купание в ледяной воде показано далеко не всем, предупреждают специалисты.
- Нельзя заходить в водоемы людям, которые болеют сердечнососудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью, беременными женщинам лучше исключить посещение купания. Всем, кто страдает сахарным диабетом, давлением также лучше избегать этих купаний, - уточнила главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС региона Вера Щербинина.
На лед лучше выходить по одному, соблюдая очередность, пропускать пожилых, детей и женщин. Раздеваться нужно в специально организованных местах, палатках для переодевания. С собой кроме купальника брать полотенце, не скользящую обувь, которую можно легко снять и также легко обуть.
Если вы почувствовали переохлаждение, нужно укрыться теплым одеялом, пройти в пункт обогрева, выпить сладкое и теплое питье.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .