В ночь на 19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение Господне.

Накануне Крещения Господня представители церкви, МЧС и полиции рассказали о том, как правильно совершать обряд омовения. Подробности – на vlad.aif.ru.Вода грехи не смоетВ ночь на 19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день принято повсеместно в храмах и на водоемах совершать обряд водосвятия.- Хранится такая вода в течение года, и человек по необходимости может употреблять ее вплоть до следующего праздника Крещения, освящая себя и свое жилище, - говорит отец Александр (Никитин).Что касается главной крещенской традиции – купании в проруби – церковь, по словам священнослужителя, не видит в этом ничего предосудительного.- Человек приходит к святой купели, и это всегда возможность во время освящения воды услышать слово о Боге. Но стоит отметить, что купание в проруби не освобождает человека от грехов. То, что очищает сердце человека, оно совершается в таинстве покаяния. Если же мы хотим как-то подражать Иисусу Христу, нужно это проявлять в милосердии, любви и праведности, - уверен отец Александр.Однако, подчеркнул Никитин, церковь никого не обязывает лезть в прорубь. Но если человек на это решился, купание должно быть наполнено духовным смыслом, а не становиться примером здорового образа жизни.Разрешенные местаВо Владимирской области на сегодняшний день определено 35 мест для купания (список актуален на 17.01.2026 г.).г. Владимир:- Верхний Семязинский пруд (ул. Пригородная, 27а),- парк культуры и отдыха «Загородный», озеро Глубокое.г. Гусь-Хрустальный:- купель у Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары (ул. 2-ая Народная, д. 3а).о. Муром:- источник святого Ильи Муромца (мкрн. Карачарово),- купель Спасо-Преображенского монастыря,- река Ока в районе набережной.городской округ Покров:- озеро Введенское в пос. Введенский,- родник в д. Емельянцевог. Суздаль:- река Каменка в г. Суздаль (у ГТК, напротив мотелей),- пруд в г. Суздаль (ГК «Горячие ключи», ул. Коровники, д. 14)Александровский муниципальный округ:- река Серая в г. Александров (ул. Пески),Вязниковский район:-источник Свято-Казанского скита в районе урочища Акиньшино в пос. МстёраГороховецкий муниципальный округ:-купальня у часовни (г. Гороховец, ул. Пролетарская)Гусь-Хрустальный муниципальный округ:- родник в д. ЧерсевоКамешковский муниципальный округ (соц. сети):- озеро Малое Урсово в г. Камешково,- пруд в д. Вахромеево (за зданием Вахромеевского территориального отдела администрации муниципального округа),- пруд в с. Второво (ул. Спортивная),- стационарная купель в с. Эдемское.Кольчугинский муниципальный округ:- родник в г. Кольчугино (ул. 5 Сосновая, д. 2)- ключик в с. Бавлены (возле церкви)- ключик в с. Флорищи (ул. Первая, д. 80).Меленковский муниципальный округ:- река Унжа-родник «Святой ключ» в г. Меленки,- река Унжа-родник в с. АрхангелПетушинский муниципальный округ:- озеро Кукушинское в д. КукушкиноСобинский муниципальный округ:- водоем в центре с. Ельтесуново (ул. Первомайская, у д.4, здание СДК),- искусственный карьер в районе «Асфальтового завода», Асерховское сельское поселение.Судогодский муниципальный округ:- река Судогда в г. Судогда (ул. Набережная д. 2),- купель святого источника им. Святого Благоверного Александра Невскогов с. Чамерево,- купель святого источника им. Святого Великомученика Вонифатия в с. Спас-Купалище,- купель на водоеме Погребище в д. Погребище,- купель Храма Казанской Божией Матери на озере Якушево в с. Борисоглеб.Юрьев-Польский муниципальный округ:- родник Красносельский (с. Красное, напротив д. № 111)Ковровский муниципальный округ:- купель на реке Нерехта в с. Крутово,- купель в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в д. КняжскаяСуздальский район- верхний пруд в с. Новое.Планируется, что в купаниях примут участие порядка 6 тысяч владимирцев. На всех пунктах будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС, спасатели, медики, представители органов власти и волонтеры. Всего – более 540 человек.- Хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы: это культурное поведение, исключение возможности нахождения в состоянии опьянения. Дети не должны находиться в непосредственной близости от мест купания, - Надир Беляков, начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области.Дабы избежать заторов, в Госавтоинспекции советуют ехать к купелям компаниями или целыми семьями на одной машине.Кому в воду лезть нельзяОднако купание в ледяной воде показано далеко не всем, предупреждают специалисты.- Нельзя заходить в водоемы людям, которые болеют сердечнососудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью, беременными женщинам лучше исключить посещение купания. Всем, кто страдает сахарным диабетом, давлением также лучше избегать этих купаний, - уточнила главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС региона Вера Щербинина.На лед лучше выходить по одному, соблюдая очередность, пропускать пожилых, детей и женщин. Раздеваться нужно в специально организованных местах, палатках для переодевания. С собой кроме купальника брать полотенце, не скользящую обувь, которую можно легко снять и также легко обуть.Если вы почувствовали переохлаждение, нужно укрыться теплым одеялом, пройти в пункт обогрева, выпить сладкое и теплое питье.