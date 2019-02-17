Российский артист прибыл с гастролями в Санкт-Петербург. Видеозапись встречи с поклонниками Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Российский артист прибыл с гастролями в Санкт-Петербург. Видеозапись встречи с поклонниками Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.В ролике артист идет с букетом цветов по перрону, а за ним следуют его преданные поклонницы. "Здравствуй, Петербург! Дорогие зрители, жду вас сегодня в БКЗ "Октябрьский" на концерте!", – обратился юморист к подписчикам. Он также в шутку предложил своим спутницам создать "какой-нибудь ажиотаж". "У артистов должно быть много поклонников", – добавил ."Ура! Санкт-Петербург, здравствуй! Вот уже 18 лет эти девчонки встречают меня на вокзале каждый раз, когда я приезжаю в Северную Столицу. Спасибо! Это всегда приятно! Ни девчонки, ни Петербург не изменились! Концерт уже сегодня в 19:00 в БКЗ "Октябрьский". Приходите! Жду!", – отметил артист в подписи к посту.Некоторые пользователи поинтересовались, а как певица Алла Пугачева относится к поклонницам своего супруга. "А как Пугачева на это смотрит?", "Алла не ревнует к таким преданным девочкам?", "А где Алла?", – спрашивали комментаторы.Другие подписчики пришли в восхищение от трудолюбия юмориста и пожелали ему успехов на выступлении и удачи в остальных проектах. "Отличных выступлений и как всегда аншлагов!", "Макс, энергии вам на все ваши проекты! Только в четверг закончились утомительные съемки, а вы уже снова на гастроли! Потрясающе!", "Яркого концерта и благодарных зрителей", – написали они.