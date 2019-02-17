Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за свое опоздание на гонку преследования, которая состоялась 16 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин должен был стартовать 15-м, но не явился вовремя на соревнования и был дисквалифицирован.

Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за свое опоздание на гонку преследования, которая состоялась 16 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин должен был стартовать 15-м, но не явился вовремя на соревнования и был дисквалифицирован."Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!" – написал спортсмен на своей странице в Instagram. О причинах опоздания Гараничев ничего не сообщил.Напомним, что гонку преследования выиграл француз Фийон Майе. Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, занявший седьмое место.