Известная российская телеведущая призналась, что чувствует себя виновной в гибели младшего брата. Откровенное заявление Виктория Боня сделала во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Известная российская телеведущая призналась, что чувствует себя виновной в гибели младшего брата. Откровенное заявление Виктория Боня сделала во время прямого эфира на своей странице в Instagram.По словам звезды, трагедия произошла, когда ей было 12 лет. Тогда будущая фотомодель жила c семьей в городе Краснокаменске Читинской области. Однажды мать попросила ее погулять с младшим братом во дворе, но девочка не захотела это сделать и оставила мальчика в комнате со спящей матерью. Ребенок самостоятельно выбрался на балкон и упал с шестого этажа. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь малыша."Это был самый страшный день в моей жизни", – передает слова . С тех пор телеведущая на протяжении многих лет винила себя в гибели родственника. Звезда уверена, что мальчик был бы жив, если бы она была более ответственной. Фотомодель добавила, что справиться с горем ей помог священник.Сейчас воспитывает маленькую дочь Анджелину Смерфит. Девочка появилась на свет 17 марта 2012 года. Телеведущая беспокоится, что с ее ребенком может произойти подобная ситуация, и поэтому она старается уделять все свободное время малышке.