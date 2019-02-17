За распространение фейковых новостей необходимо ввести ответственность, а саму недостоверную информацию нужно незамедлительно удалять из Сети. Такое заявление сделал депутат Госдумы, представляющий Единую Россию, Андрей Альшевских после распространения в прессе новости о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета на покупку автомобилей гражданам, не имеющим парковочного места.

За распространение фейковых новостей необходимо ввестиответственность, а саму недостоверную информацию нужно незамедлительно удалять из Сети.Такое заявление сделал депутат Госдумы, представляющий "Единую Россию",Андрей Альшевских после распространения впрессе новости о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запретана покупку автомобилей гражданам, не имеющим парковочного места.Парламентарийназвал проблему с парковкой автомобилей достаточно серьезной, но такой радикальный метод, по его мнению – не выходиз ситуации. "Даже если бы какая-то подобная инициатива поступила вГосдуму, совершенно точно она не была бы поддержана, – сказал Альшевских.Появившуюся в СМИ информацию он назвал типичнымифейковыми новостями, призванных вызвать беспокойство и даже панику в обществе. Заэто надо наказывать, а сами фейки – удалять."Возможно, стоит наделить полномочиямиконтролирующие органы для того, чтобы они оперативно реагировали на подобныеновости, которые негативно могут повлиять на состояние общества", – заявилдепутат и описал механизм действий в таких ситуациях:Правоохранительные органы должны найти тех, ктораспространяет эту новость, а Роскомнадзор – заблокировать. Все это нужноделать быстро, оперативно.том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей для граждан, неимеющим гаража или парковочного места, сообщило накануне, 16 февраля, интернет-изданиеUra.ru. Его анонимный источник в нижней палате парламента рассказал об этой идеи,которую якобы уже поддержали в Союзе пешеходов и Всероссийском обществеавтомобилистов.Инициативао введении запрета якобы поступила из регионов, где проблема парковочныхмест стоит особо остро. Сторонники нововведения ссылались на опыт других страни, в частности, Японии.