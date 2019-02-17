За распространение фейковых новостей необходимо ввести
ответственность, а саму недостоверную информацию нужно незамедлительно удалять из Сети.
Такое заявление сделал депутат Госдумы, представляющий Единую Россию,
Андрей Альшевских после распространения в
прессе новости о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета
на покупку автомобилей гражданам, не имеющим парковочного места.
За распространение фейковых новостей необходимо ввести
ответственность, а саму недостоверную информацию нужно незамедлительно удалять из Сети.
Такое заявление сделал депутат Госдумы, представляющий "Единую Россию",
Андрей Альшевских после распространения в
прессе новости о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета
на покупку автомобилей гражданам, не имеющим парковочного места.
Парламентарий
назвал проблему с парковкой автомобилей достаточно серьезной, но такой радикальный метод, по его мнению – не выход
из ситуации. "Даже если бы какая-то подобная инициатива поступила в
Госдуму, совершенно точно она не была бы поддержана, – сказал Альшевских.
Появившуюся в СМИ информацию он назвал типичными
фейковыми новостями, призванных вызвать беспокойство и даже панику в обществе. За
это надо наказывать, а сами фейки – удалять.
"Возможно, стоит наделить полномочиями
контролирующие органы для того, чтобы они оперативно реагировали на подобные
новости, которые негативно могут повлиять на состояние общества", – заявил
депутат и описал механизм действий в таких ситуациях:
Правоохранительные органы должны найти тех, кто
распространяет эту новость, а Роскомнадзор – заблокировать. Все это нужно
делать быстро, оперативно.
О
том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей для граждан, не
имеющим гаража или парковочного места, сообщило накануне, 16 февраля, интернет-издание
Ura.ru. Его анонимный источник в нижней палате парламента рассказал об этой идеи,
которую якобы уже поддержали в Союзе пешеходов и Всероссийском обществе
автомобилистов.
Инициатива
о введении запрета якобы поступила из регионов, где проблема парковочных
мест стоит особо остро. Сторонники нововведения ссылались на опыт других стран
и, в частности, Японии.