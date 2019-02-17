Ожидается ухудшение погоды с увеличением количества осадков

Ожидается ухудшение погоды с увеличением количества осадковДорожные и коммунальные службы Костромы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозом по увеличению количества осадков, сообщает пресс-служба городской администрации.Управлению ЖКХ, а также комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности поручено организовать мониторинг ситуации на дорогах, во дворах и своевременно реагировать на возможные нештатные ситуации.