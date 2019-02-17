Встречей в Питтсбурге между местными пингвинами и Калгари Флэймз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 4:5. У проигравших две шайбы забросил Евгений Малкин.

Встречей в Питтсбурге между местными "пингвинами" и "Калгари Флэймз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 4:5. У проигравших две шайбы забросил Евгений Малкин.Последняя из них стала для российского нападающего 16-й в нынешнем сезоне. Также в этой встрече Малкин отметился голевой передачей. Всего на счету россиянина 59 (16+43) очков в текущем чемпионате.8️⃣1️⃣ ➡️ 8️⃣7️⃣ ➡️ 7️⃣1️⃣ ➡️