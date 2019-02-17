Известный российский актер посетил премьеру комедийной картины Елены Хазановой Любовницы. Судя по всему, Сергей Гармаш так торопился на мероприятие, что совершил небольшую оплошность, когда подбирал одежду.

Известный российский актер посетил премьеру комедийной картины Елены Хазановой "Любовницы". Судя по всему, Сергей Гармаш так торопился на мероприятие, что совершил небольшую оплошность, когда подбирал одежду.Премьера ленты состоялась в Москве в мультиплексе "Каро 11 Октябрь"в минувшую среду, 13 февраля. На красной дорожке появились создатели картины: режиссер Елена Хазанова, продюсеры Григорий Грановский, Павел Буря, Артем Виткин, а также актеры Паулина Андреева, Лиза Арзамасова, Мария Шалаева, Анна Чурина и Сергей Гармаш.Для премьеры артист примерил белую рубашку, синий пиджак и джинсы. Репортеры заметили, что звезда забыла застегнуть ширинку. Фотографии с мероприятия быстро распространились по Сети и вызвали недоумение у многих пользователей.Напомним, в сентябре прошлого годаотпраздновал 60-летие. Тогда он решил навсегда отказаться от алкоголя. С тех пор актер стал выглядеть лучше и свежее. Изменилось и его отношение к окружающим. Он стал охотнее общаться с журналистами, передает .Премьера фильма "Любовницы" состоится 28 февраля 2019 года. В центре картины – жизнь трех москвичек, которые хотят отомстить своим бывшим возлюбленным. Героини решают помогать всем девушкам, которым так же не повезло в любви.