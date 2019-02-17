Настасья Самбурская
рассказала, что в ее жизни был период, когда в буквальном смысле ей было нечего
есть. Артистка призналась, что смогла найти выход из ситуации.
Настасья Самбурская
рассказала, что в ее жизни был период, когда в буквальном смысле ей было нечего
есть. Артистка призналась, что смогла найти выход из ситуации.
Будучи студенткой театрального
училища Самбурская работала в казино администратором. Зарплата была небольшой и
почти вся уходила на оплату съемного угла.
"Я зарабатывала 25 тысяч
рублей, и все отдавала за квартиру. На поесть уже не оставалась", – рассказала
знаменитость.
Чтобы не умереть с голоду
Настасья придумала хитроумный план. Она зарегистрировалась на сайте знакомств и
ходила с незнакомыми мужчинами на свидания в кафе. Так и спаслась.
"Пойдем поедим? Пойдем.
Одно свидание – одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было", – честно
заявила Самбурская уточнив, что дальше ужина отношения не заходили.
Звезда не могла рассчитывать на помощь родителей. "Это последние люди на планете, которым я позвоню", -
добавила Настасья.
Самбурская не общается с
родственниками. Артистка призналась, что мать много лет закрывала глаза на то, как
отец жестоко избивал Настасью. "Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня.
Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым", —
призналась звезда YouTube-каналу "А поговорить?"