Настасья Самбурская рассказала, что в ее жизни был период, когда в буквальном смысле ей было нечего есть. Артистка призналась, что смогла найти выход из ситуации.

Настасья Самбурскаярассказала, что в ее жизни был период, когда в буквальном смысле ей было нечегоесть. Артистка призналась, что смогла найти выход из ситуации.Будучи студенткой театральногоучилища Самбурская работала в казино администратором. Зарплата была небольшой ипочти вся уходила на оплату съемного угла."Я зарабатывала 25 тысячрублей, и все отдавала за квартиру. На поесть уже не оставалась", – рассказалазнаменитость.Чтобы не умереть с голодуНастасья придумала хитроумный план. Она зарегистрировалась на сайте знакомств иходила с незнакомыми мужчинами на свидания в кафе. Так и спаслась."Пойдем поедим? Пойдем.Одно свидание – одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было", – честнозаявила Самбурская уточнив, что дальше ужина отношения не заходили.Звезда не могла рассчитывать на помощь родителей. "Это последние люди на планете, которым я позвоню", -добавила Настасья.Самбурская не общается сродственниками. Артистка призналась, что мать много лет закрывала глаза на то, какотец жестоко избивал Настасью. "Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня.Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым", —призналась звезда YouTube-каналу "А поговорить?"