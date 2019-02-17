В американском Солт-Лейк-Сити состоялась гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону. Победу в ней одержал француз Кентен Фийон Майе. Он прошел без промахов дистанцию 12,5 километра, показав результат 30 минут 55,8 секунды.

В американском Солт-Лейк-Сити состоялась гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону. Победу в ней одержал француз Кентен Фийон Майе. Он прошел без промахов дистанцию 12,5 километра, показав результат 30 минут 55,8 секунды.Вторым к финишу пришел норвежец Ветле Шостад Кристиансен, допустивший один промах и уступивший лидеру 25,9 секунды. Третьим стал Симон Дестье из Франции (3 промаха, +47,3).Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, совершивший три промаха (+2 минуты 16,5 секунды). Стартовав с 27-й позиции, он сумел закончить гонку седьмым. Россияне Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Юрий Шопин заняли 32-е, 45-е и 47-е места соответственно. Евгений Гараничев опоздал к старту гонки и был дисквалифицирован.