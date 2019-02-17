Деньги ей дали сочувствующие люди

Деньги ей дали сочувствующие людиЦелый год жительница Кольчугина обманывала знакомых, говоря, что её ребёнку срочно нужна дорогостоящая операция. А потом брала деньги на реабилитацию и лекарства. К счастью, ребенок был здоров и никакого лечения ему не требовалось.От одной потерпевшей женщина не только получила наличные деньги в сумме 177 000 рублей, но также пользовалась принадлежащей женщине картой рассрочки и покупала вещи в нескольких магазинах на сумму 14707 рублей. Остальные - четверо человек - дали ей столько, сколько смогли. В итоге накопилось 220 тысяч рублей.Кольчугинский районный суд учёл раскаяние матери троих детей, возмещение ущерба всем потерпевшим и назначил наказание - 3 года условно.