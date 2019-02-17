В Сети обсуждают смелый наряд, который выбрала Алла Пугачева для похода на детский праздник. Мнения поклонников разделились, поэтому Дни.ру попросили ведущего стилиста студии Dajmur Анастасию Николаеву прокомментировать образ Примадонны.

В Сети обсуждают смелыйнаряд, который выбрала Алла Пугачева для похода на детский праздник. Мненияпоклонников разделились, поэтому "Дни.ру" попросили ведущего стилиста студии"Dajmur" Анастасию Николаеву прокомментировать образ Примадонны.Эксперт ознакомилась соснимком, на котором знаменитость позирует в коротких шортиках и молодежнойкофте с принтом. Николаева не согласилась с мнением интернет-обывателей,которые писали, что звезда смотрится нелепо и комично."Я хоть и не поклонницаАллы Борисовны, но хочу сказать – все мы выглядим по-разному, и такой вариантдля 70 лет не так уж и плох. Да, не по возрасту, но она не красится вблондинку, не наращивает ресницы, не красит губы красным. Просто стараетсявыглядеть молодежно, и это ее право. Не сексуально. Молодежно. И это оченьправильный ход с ее стороны", – рассудил стилист.Меж тем, модный экспертпосоветовала Алле Борисовне попробовать более сдержанные образы. Звезду заставляют забыть о самой главной своей фишке, которая делает Пугачеву Пугачевой, – пышном "гнезде" из волос."Я быпосоветовала ей уже уйти от этой "львиной" прически, в сторону чего-то болеегладкого и спокойного, а также выбирать одежду более элегантных силуэтов. А пока,на этой фото, она напоминает мне героиню мультфильма "Маленькая Баба-Яга" 1986года", – резюмировала Анастасия Николаева.