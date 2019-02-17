В ночь на 17 февраля неизвестные вывесили на строительных лесах знаменитого собора Девы Марии в Солсбери со 123-метровым шпилем флаг России. Что это могло бы значить гадают пользователи Сети. Некоторые считают, что таким образом бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии посылают сигнал.

В ночь на 17 февраля неизвестные вывесили на строительных лесах знаменитого собора Девы Марии в Солсбери со 123-метровым шпилем флаг России. Что это могло бы значить гадают пользователи Сети. Некоторые считают, что таким образом бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии посылают сигнал.Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в шутку предположил, что флаг вывесили очередные "агенты ГРУ". "Демократия в опасности, нужны новые санкции", – добавил он.С юмором отреагировали пользователи Сети и на известие, что рабочие все-таки сняли российский флаг. Они посоветовали не торопиться – дескать, возможно Солсбери вскоре войдет в состав России.Также не без иронии комментаторы принялись гадать, что именно значил этот перформанс. В частности, некоторые предположили, что таким образом российские спецслужбы подают сигнал Сергею Скрипалю и его дочери, поскольку им самим британские власти по каким-то причинам отказывают в нормальном общении с внешним миром.