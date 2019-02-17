Жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела УВД по ТиНАО выявили факт незаконного проживания 20 иностранных граждан на территории Российской Федерации.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан, зарегистрировав их в своей квартире. При этом злоумышленница достоверно знала, что приезжие из стран ближнего зарубежья проживать там не будут.По данному факту органом дознания межмуниципального отдела МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38