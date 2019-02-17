В Петушинском и Вязниковском районах организованы посещение музея полиции и "круглый стол".

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники полиции в Вязниковском и Петушинском районах Владимирской области организовали встречи со школьниками.В ОМВД России по Вязниковскому району состоялся день открытых дверей, в программе которого было запланировано посещение музея отдела местной полиции.Экскурсию для ребят провел председатель общественного совета при ОМВД Андрей Пайков, рассказавший об истории становления Отдела и сотрудниках органов внутренних дел, чьи имена навечно останутся в памяти. В их числе – Герой России генерал-полковник милиции Иван Голубев и старший лейтенант милиции Андрей Алексеев, посмертно награжденный «Орденом мужества». Ребята с большим интересом слушали рассказы о служебном пути героев и задавали вопросы.В ОМВД России по Петушинскому району сотрудники организовали встречи со школьниками разных возрастных групп.Ученики старших классов приняли участие в организованном полицейскими «круглом столе», в ходе которого правоохранители ответили на вопросы ребят об особенностях несения службы в разных подразделениях полиции и условиях, которые необходимо выполнить для поступления на службу в органы внутренних дел. Вторая часть мероприятия прошла в музее ОМВД, где председатель Совета ветеранов при ОМВД майор милиции в отставке Сергей Гусаров рассказал ребятам о героизме, проявленном при выполнении служебных обязанностей владимирскими сотрудниками ОВД.В рамках акции полицейские совместно с общественниками и ветеранами органов внутренних дел побывали у младших школьников.Беседуя с ребятами, ветеран МВД Александр Иванович Мольков отметил, насколько важно хранить память о героях и пожелал школьникам быть такими же, как и полицейские, стойкими духом и крепкими характером. Ребята, в свою очередь, подготовили для гостей творческие подарки: рисунки и песни военной тематики.Завершением встречи стало общее фотографирование и пожелание чаще проводить подобные мероприятия.