Певица Альбина Джанабаева опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню Пошел вон. Валерий Меладзе поспешил прокомментировать послание своей супруги.

Певица Альбина Джанабаева опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню "Пошел вон". Валерий Меладзе поспешил прокомментировать послание своей супруги.Накануне исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором она поет композицию группы "ВИА Гра" "Пошел вон", посвященную прощанию с неверным возлюбленным. К видеозаписи Альбина Джанабаева добавила хештеги #exit, #пошелвон, #янесошласума, #пятница.В комментарии к посту ответил на послание своей жены. "Люблю. Не пойду!", – с иронией написал он. Солистка отправила ему смеющийся смайлик и поцелуй.Поклонники пришли в восторг от шуточного разговора пары и пожелали им счастья. "Это очень мило!", "Правильно! Вы очень красивая и самая лучшая пара! Живите в любви!", "Семейного счастья вам на много-много лет", "Очень гармоничная пара. Вы – образец для подражания. Вдохновляйте людей на такие отношения", "Говорят, что любовь со временем проходит, но, глядя на вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Вы оба красивые и созданы друг для друга", – отмечали пользователи.Напомним, продюсер официально оформил отношения с бывшей солисткой женской поп-группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой в 2014 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Константина и Луку.