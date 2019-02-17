Российский певец признался, что в будущем намерен воспользоваться услугой суррогатной матери. Как отметил Шура, выбрать правильную женщину ему помогла телеведущая Лера Кудрявцева.

Российский певец признался, что в будущем намерен воспользоваться услугой суррогатной матери. Как отметил Шура, выбрать правильную женщину ему помогла телеведущая Лера Кудрявцева.Певец рассказал, что в ближайшем будущем планирует завести ребенка. Но так как ему пока не удалось встретить спутницу жизни, он намерен обратиться к технологии суррогатного материнства. сообщил, что Лера Кудрявцева помогла ему найти хорошую женщину за 1,8 миллиона рублей. Артист добавил, что как только ему удастся решить проблему жилья, то он сразу займется вопросом рождения ребенка."Благодаря Лере Кудрявцевой он нашел суррогатную мать за 1,8 миллиона рублей. Как только разберется с квартирой (скоро), сразу пойдет рожать", – передает автор Telegram-канала "Только никому".Эта новость только укрепила слухи о том, что телеведущая также обратилась к этой услуге. В августе прошлого года звезда во второй раз стала мамой: родила девочку Марию. Тогда поклонники обратили внимание, что Лера Кудрявцева смогла очень быстро вернуться в прежнюю форму, и заподозрили, что ребенка могла родить другая женщина.В разговоре с журналистом Telegram-канала подтвердил, что действительно стал часто употреблять алкоголь. К спиртному он обратился, когда у него начали проблемы с квартирой. Прошлым летом артист даже попал в реабилитационную клинику. Сейчас исполнитель старается соблюдать меру.Ранее в эфире программы "Привет, Андрей!" певец рассказал, что недоброжелатели лишили его жилья. В 2003 году звезда купила квартиру за 100 тысяч долларов. Когда у него начали проблемы с наркотиками, мошенники воспользовались ситуацией и переписали недвижимость на себя. Шура подал иск на обидчиков в суд. Сейчас исполнитель взять ипотеку на новые апартаменты.