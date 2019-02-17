Утром 17 февраля в СМИ появилась новость, что на пороге здания Центрального Телеграфа в центре Москвы после потасовки скончался мужчина. Стали известны подробности произошедшего. Кроме того, сама драка попала на видео.

Утром 17 февраля в СМИ появилась новость, что на пороге здания Центрального Телеграфа в центре Москвы после потасовки скончался мужчина. Стали известны подробности произошедшего. Кроме того, сама драка попала на видео.Согласно последним данным, конфликт спровоцировал 22-летний уроженец города Ливны Орловской области. Молодой человек, чемпион России по рукопашному бою, заблудился по дороге из ночного клуба и попытался попасть на закрытую территорию, передает "Московский комсомолец".Его попробовал остановить 51-летний охранник. Однако их разговор быстро перерос в перепалку, которая, в свою очередь, превратилась в драку. Видео с камер наружного наблюдения позволяет восстановить точную картину произошедшего.На записи видно, что молодой человек начинает один за другим наносить охраннику удары по голове, а тот лишь выставляет руки, пытаясь смягчить удары. В какой-то момент агрессивный борец падает на землю.Точные причины его смерти поможет установить вскрытие. Врачи не исключают, что парень мог погибнуть от не криминальных причин. В частности, называется версия о сердечной недостаточности.