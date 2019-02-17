Скандал между Аленой Водонаевой и Ксений Бородиной продолжает набирать обороты. Недавно еще одной участницей конфликта стала певица Айза Айнохина. Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что скоро звезды поделятся шокирующими секретами друг о друге.

Скандал между Аленой Водонаевой и Ксений Бородиной продолжает набирать обороты. Недавно еще одной участницей конфликта стала певица Айза Айнохина. Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что скоро звезды поделятся шокирующими секретами друг о друге.Ясновидящая рассказала, что сейчас поклонники знаменитостей наблюдают за началом серьезной вражды, которая не обойдется без дискредитирующих подробностей. Каждая звезда попытается подпортить репутацию и карьеру своей коллеги. "Мы можно сказать, стоим у истоков начала конфликта. Тема только начинает раскручиваться. Все будет как в сериале. Начнется перебрасывание компроматов друг в друга", – уточнила Абравитова.По мнению экстрасенса, певица может скоро пожалеть, что написала разоблачительный пост о телеведущей. собирается ответить ей таким же способом. "Они знают друг о друге столько всего, что нам даже такое не снилось. Поэтому тут, можно сказать, многоступенчатый конфликт будет не на одну статью и ТВ-программу. Очередная серия скандала будет очень грязная и жесткая", – цитирует таролога WomanHit.ru.Экстрасенс уверена, что новые сенсационные подробности будут касаться и жизни Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. Как отмечает психолог, скоро все поклонники узнают о том, что мужчина не раз изменял своей жене."Это не пиар-акция, а настоящая вражда. Сейчас начинается самое компрометирующее время и для Водонаевой, и для Анохиной. Каждая в себе несет секреты, которые вывалят наружу, поскольку молчать уже не в силах. Тайны просто разорвут себя изнутри. Сожрут сами себя", – заключила ясновидящая.Напомним, все началось с того, что в одном из последних интервью заявила, что новость о второй беременности Ксении Бородиной сообщила СМИ блогер Айза Айнохина. В ответ певица опубликовала гневный пост в социальных сетях, в котором опровергла заявление фотомодели и пообещала обнародовать секретную информацию о ней.