В Национальной хоккейной лиге матчем между "Колорадо Эвеланш" и "Сент-Луис Блюз" продолжился игровой день регулярного чемпионата. "Лавины" на своей площадке уступили "блюзменам" – 0:3. Победная шайба оказалась на счету российского форварда гостей Владимира Тарасенко.Для него этот гол стал уже 25-м в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет одну результативную передачу. Тарасенко набирает очки уже в 11 играх подряд. Всего в активе россиянина 48 (25+23) баллов в текущем чемпионате. Его партнер по команде Иван Барбашев остался без набранных очков.Points in 11 straight, and this is a big one from Tarasenko. #stlblues pic.twitter.com/L26hqvOR4W— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 16 февраля 2019 г.Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил в этой встрече 30 бросков по своим воротам. Еще один россиянин в составе "лавин" Никита Задоров голевыми действиями не отметился.