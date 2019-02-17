Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего на Ленинградском шоссе в Москве. Сообщается, что виновницей ДТП оказалась участница шоу Голос.

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего на Ленинградском шоссе в Москве. Сообщается, что виновницей ДТП оказалась участница шоу "Голос".На Ленинградском шоссе на севере Москвы автомобиль BMW X6 сбил водителя такси, который вышел из машины на проезжую часть, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. Виновница ДТП попыталась скрыться с места аварии, однако она была задержана менее чем через час.Сообщается, что за рулем иномарки сидела 35-летняя Юлия Райнер, передает . Девушка принимала участие в четвертом сезоне шоу "Голос". По предварительным данным, она не заметила водителя.