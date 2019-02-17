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<a href="http://33live.ru/novosti/17-02-2019-ukraincy-vzvyli-posle-priznaniya-merkel-o-putine.html" target="_blank">Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине</a> - Канцлер Германии Ангела Меркель поставила точку в обсуждении вопроса об энергетическом сотрудничестве Европы с Россией, подчеркнув, что прерывать отношения никто не собирается. Реакция украинцев на это известие оказалась предсказуемой.