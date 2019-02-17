Злоумышленник в ходе конфликта нанес оппоненту ранения предметом, похожим на нож...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Арбат по горячим следам задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступила информация о том, что в одном из клубов на улице Новый Арбат ранен мужчина.Сотрудники полиции, патрулирующие данную территорию, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При личном досмотре у мужчины изъят складной нож.Установлено, что злоумышленник в ходе конфликта нанес оппоненту ранения предметом, похожим на нож. Потерпевший, 20-летний молодой человек, проживающий в Подмосковье, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60