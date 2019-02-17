В Госдуме призвали к ужесточению наказания за фейковые новости. С таким предложением выступил депутат Сергей Вострецов после появления в СМИ информации о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета на покупку автомобилей гражданам, не имеющим гаража.

В Госдуме призвали к ужесточению наказания за фейковыеновости. С таким предложением выступил депутат Сергей Вострецов после появления в СМИ информации о том, что в нижней палате парламента обсуждаютвведение запрета на покупку автомобилей гражданам, не имеющим гаража.Парламентарий считает, что наказание зараспространение подобной недостоверной информации нужно ужесточать вплоть доуголовной ответственности. "Нужно ужесточать наказание за подобные такие утки,потому что через такие шутки происходит раскачивание общества. Я считаю, чтодолжна быть серьезная ответственность за такие вещи", – приводит словаВострецова РИА Новости.Депутат полагает, что наказание для шутников,распространяющих фейки, должно быть таким,чтобы человек десять раз подумал, прежде чем шутить с обществом.Другой парламентарий, первый зампред думского комитетапо информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярскийотметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей.Подобные сообщения не имеют никакого отношения к реальному положению вещей.Мы должны более ответственно подходить к тому, какраспространяется информация, и проверять источники ее происхождения."Госдуматаких предложений не рассматривала. Но новость уже живет своей жизнью, иона очень похожа на фейкньюс. Государство вкладывает огромныебюджетные средства в поддержку отечественного автопрома, и вдругзапретить покупать машины? С точки зрения здравого смысла, логики – этобред", – так высказался на эту тему первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества,вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.О том, что в Думе обсуждается запрет на покупкуавтомобилей для граждан, не имеющим гаража или парковочного места, сообщилонакануне, 16 февраля, издание Ura.ru. Некий его источник на Охотном Ряду рассказал об этой идеи, которую якобыдаже поддержали в Союзе пешеходов и Всероссийскомобщество автомобилистов.Сообщалось, что инициатива поступилаиз регионов, где проблема парковочных мест стоит особо остро. Сторонникиэтого нововведения ссылались на опыт других стран и, в частности, Японии.