Ночью ожидается небольшой снег, днем местами умеренный

Ночью ожидается небольшой снег, днем местами умеренныйУсиление ветра местами до 23 м/с ожидается в Костромской области 18 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей.В целом по региону ожидается западный и северо-западный ветер 7—12 м/с, ночью местами порывы 15—20 м/с. В некоторых районах ожидается метель и ухудшение видимости до 800—1000 метров. Ночью прогнозируется небольшой снег, днем местами умеренный.МЧС рекомендует плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и крупных деревьев.