В Мурманской области в рамках новой системы утилизации отходов стартовал проект по очистке побережья Баренцева моря. В регионе теперь есть специальный полигон. И благодаря этому появилась возможность остановить рост многочисленных свалок, которые копились долгие годы.

В Мурманской области в рамках новой системы утилизации отходов стартовал проект по очистке побережья Баренцева моря. В регионе теперь есть специальный полигон. И благодаря этому появилась возможность остановить рост многочисленных свалок, которые копились долгие годы. А в последствии и вовсе избавиться он них.Этот мусор в поселке скопился за неделю. Териберка — одна из главных туристических достопримечательностей Кольского полуострова, здесь бывает до нескольких тысяч туристов в неделю. И конечно, мусора много. До сегодняшнего дня отходы свозили на свалку."Стыдно, когда люди идут, а у нас самые основные достопримечательности находятся в северной части поселка — водопад, озера рыбные. А проходит все через эту кучу", — говорит глава сельского поселения Териберка Константин Багаев.Теперь ситуация изменится. Отходы будут увозить на переработку на полигон под Мурманском. Он заработал 1 января. Утилизация будет идти без ущерба для экологии."Такая система действует у нас только на севере. Мы рассчитываем, что и на юге, в соответствии с действующим законодательством, она заработает", — говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Виталий Йокубаускас."У нас очень актуальна проблема как переработки, так и вывоза мусора, поскольку регион наш находится достаточно отдаленно и у нас нет заводов, которые бы перерабатывали мусор в том объеме, в котором мы потребляем", — говорит координатор волонтерского экологического движения "Чистая Арктика" Екатерина Макарова.Только за январь на новый мусорный полигон в Мурманской области поступило порядка 22 тысяч тонн отходов. При этом 7 тонн из них уже переработаны. Оператором заключен контракт на продажу жестяных банок.Очистка небольших поселений Арктики от мусора уже началась: в марте мусоровозы должны появится там, где их не было вовсе, в небольших отдаленных поселениях, куда можно добраться только вертолетом.