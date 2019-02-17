Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио. Об этом в Мюнхене заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно.
Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио. Об этом в Мюнхене заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно.
По его словам, проблема заключения мирного договора не может быть решена быстро, так как ее решение не удавалось найти более 70 лет. "Но я хотел бы приложить совместные с Россией усилия для того, чтобы вместе достичь этой цели", — добавил Таро Коно.
Глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров сообщил, что заместители глав МИД России и Японии проведут консультации в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.
В Мюнхене глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что у нашей страны нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией, который означает безальтернативность признания японцами итогов Второй Мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми восемью Курильскими островами, включая шесть островов Малой Курильской гряды (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.
В начале февраля власти Сахалинской области заявляли о намерении провести открытый публичный опрос жителей Курильских островов, чтобы прекратить дискуссию о принадлежности архипелага.
Осенью 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор без всяких предварительных условий, но Япония назвала это предложение неприемлемым.