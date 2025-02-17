10 килограммов мефедрона нашли в салоне автомобиля у жителя областной столицы. Информация о том, что 26-летний владимирец может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, поступила

10 килограммов мефедрона нашли в салоне автомобиля у жителя областной столицы. Информация о том, что 26-летний владимирец может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, поступила правоохранителям в середине февраля. Подозреваемого задержали на территории города, когда тот передвигался на своей машине. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и связей с общественностью УМВД области В салоне машины полицейские