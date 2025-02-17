Убийство на почве ревности. 30-летний кольчугинец зарезал сожительницу на пьянке и скрылся. Преступление произошло 11 февраля этого года, подробности рассказали в Следкоме области. В тот

Убийство на почве ревности. 30-летний кольчугинец зарезал сожительницу на пьянке и скрылся. Преступление произошло 11 февраля этого года, подробности рассказали в Следкоме области. В тот злополучный день обвиняемый вместе со своей девушкой находился в гостях у знакомого в микрорайоне Белая Речка. Компания выпивала. Из пресс-релиза Следкома области Между фигурантом и женщиной на почве ревности произошел