В преддверии Дня защитника Отечества Александр Авдеев отправился в ЛНР. Губернатор посетил военный полигон и медицинский батальон. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Полигон, на котором

В преддверии Дня защитника Отечества Александр Авдеев отправился в ЛНР. Губернатор посетил военный полигон и медицинский батальон. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Полигон, на котором был губернатор, предназначен для стрелковой и минно-взрывной подготовки. Солдаты много работают с техникой, в том числе и с беспилотниками. Владимирский Народный фронт привез землякам 10 FPV-дронов, а областное