Неприятная новость о том, что их вычеркнули из очереди на жилье пришла в дом, когда у супругов родился четвертый ребенок.

Многодетная семья Волковых из Владимира едва не лишилась возможности получить квартиру. Неприятная новость о том, что их вычеркнули из очереди на жилье пришла в дом, когда у супругов родился четвертый ребенок. Почему-то администрация решила, что доходы семьи превысили порог малоимущности.«Мы этого «избытка» не заметили. При этом детские пособия нам платили как малоимущим. А вот из очереди на жилье исключили», — рассказывала Татьяна Волкова.Разобраться в ситуации помог депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Он направил запрос в прокуратуру, а ведомство в свою очередь потребовало у чиновников доказательств правомерности исключения из очереди. На прошлой неделе Октябрьский районный суд г. Владимира вынес решение в пользу Волковых.- Рад, что помог многодетной семье восстановить справедливость. Конечно, чиновники могут оспорить решение суда, но, надеюсь, что не будут, а вернут многодетную семью в очередь на жилье, — отметил Алексей Говырин в своем