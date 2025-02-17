15 февраля по подслушкам Владимирской области начала гулять жуткая фотография – покореженный грузовик, из которого высыпались гробы с телами. Мы выяснили подробности необычного ДТП у

15 февраля по подслушкам Владимирской области начала гулять жуткая фотография – покореженный грузовик, из которого высыпались гробы с телами. Мы выяснили подробности необычного ДТП у областной ГАИ. Оказалось, все произошло еще в четверг, 13 февраля. 41-летний водитель на «Мерседес-Бенц» в рамках договорныхотношений перевозил тела умерших для кремации. Машина направлялась в сторону Нижнего Новгорода. Около 22:20