Владимирский и Суздальский митрополит посетил хлебокомбинат в областном центре. Никандр обсудил с руководителем группы компаний DeLavant производство новых пасхальных куличей, сообщили во

Владимирский и Суздальский митрополит посетил хлебокомбинат в областном центре. Никандр обсудил с руководителем группы компаний DeLavant производство новых пасхальных куличей, сообщили во Владимирской епархии. Первый замгубернатора Александр Ремига, директор хлебокомбината Владимир Лялин и митрополит Никандр обсудили создание нового рецепта пасхального кулича. По задумке, хлебобулочное изделие будет отражать культуру и традиции Владимирского края. Участники встречи подумали