Семь лет в ожидании жилья. Супруги Волковы стояли в очереди на получение квартиры, но при появлении четвертого ребенка их семью просто вычеркнули из списка. Об этой ситуации рассказал

Семь лет в ожидании жилья. Супруги Волковы стояли в очереди на получение квартиры, но при появлении четвертого ребенка их семью просто вычеркнули из списка. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Татьяна Волкова, многодетная мать Оказалось, что наши доходы каким-то образом превысили порог малоимущности, хотя мы этого «избытка» не заметили. При этом детские пособия